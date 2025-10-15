Головне управління ДПС у Тернопільській області під час документальної планової виїзної перевірки одного з підприємств області, що спеціалізується на виробництві кондитерських виробів, виявили цілий набір «солодких» схем, за допомогою яких компанія намагалася зменшити свої податкові зобов’язання.

Одним із ключових епізодів стало включення до витрат понад 9,5 млн грн вартості кондитерських виробів, які у 2022 році начебто передано як благодійну допомогу мешканцям Бахмута. Проте жодних підтверджень факту такої допомоги не було. Ба більше, лист, нібито від імені Бахмутської міської ради, виявився підробленим – у самій міськраді повідомили, що жодних звернень до цього підприємства не надсилали. Отже, документально підтвердженої благодійної допомоги просто не існувало.

Ще один епізод – списання 368 тонн готової продукції, сировини та напівфабрикатів нібито через «втрату споживчих властивостей» на суму 25 млн гривень.

Однак жодних первинних документів, які б підтверджували утилізацію, вивезення, переробку або навіть факт інвентаризації, підприємство не надало. Фактично – продукція «зникла» безслідно.

Крім того, як повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС в області, щоб збільшити свої витрати, компанія оформлювала оренду майна у власних працівників і засновників, хоча фактично такого майна навіть не існувало.

За результатами документальної перевірки товариство тепер має сплатити до бюджету 25,9 млн грн основних податкових платежів (податок на прибуток та ПДВ) та 5,9 млн грн фінансових санкцій. Загальна сума донарахувань до бюджету – понад 32,5 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує: прикриття фіктивною благодійністю з метою зменшення податкових зобов’язань є грубим порушенням закону. Податкова служба й надалі забезпечуватиме належний контроль за дотриманням податкової дисципліни, щоб кожен бізнес працював прозоро, а до бюджету надходили кошти, необхідні для підтримки держави та громад.

