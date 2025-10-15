16 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Температура повітря вдень 10-12 градусів тепла.

