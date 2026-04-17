У застосунку Армія+ відкрили доступ до нового навчального курсу «Дронова ППО».

Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БпЛА на тактичному рівні.

Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу.

Його читає Signum 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка – батальйон із практичним бойовим досвідом. Саме вони першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БпЛА та успішно перехоплюють «Шахеди» дронами.

6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи з перехоплювачами:

розвідку та виявлення повітряних цілей;

вибір дрона під конкретну задачу;

підготовку до вильоту та розбір типових помилок;

тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі;

безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів.

Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов.

Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.

Сьогодні в застосунку доступні вже 22 курси з різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою.

І майже 400 000 військових пройшли ці навчання в застосунку.

