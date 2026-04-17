З метою розширення доступу до сучасних інформаційних ресурсів та підтримки наукової діяльності, Західноукраїнський національний університет отримав доступ до міжнародної аналітичної платформи Statista.

Statista – провідна міжнародна компанія у сфері обробки даних та аналітики – відкрила тимчасовий доступ до свого ресурсу для спільноти Західноукраїнського національного університету.

Платформа Statista містить одну з найбільших у світі баз статистичних даних, звітів і аналітичних матеріалів, що охоплюють понад 80 000 тем із більш ніж 50 000 джерел у 170 галузях. Користувачам доступні дані з різних сфер науки у 150 країнах, а також інструменти аналітики, зокрема Statista Research.

Пробний доступ надано безкоштовно для студентів, викладачів і науковців університету та діятиме до 14 травня. Це чудова можливість використовувати якісні міжнародні дані у навчанні, наукових дослідженнях, підготовці публікацій і презентацій.

