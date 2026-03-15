14 березня у СК «Політехнік» відбулося сім поєдинків заключного, 18-го туру Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26 у першій, другій та третій лігах.

Як повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини, особливу інтригу тримав останній поєдинок ігрового дня, в якому зустрілися лідери й головні претенденти на чемпіонство у першій лізі – ФК «Максимівка» та ФК «Нараїв». Перемога однієї з команда гарантувала її здобуття першого місця. Відзначившись тричі (голи забивали – Віталій Дутко, Олександр Ткачук, Максим Шекера) та не пропустивши у власні ворота жодного м’яча, вікторію як у матчі (3:0), так і загалом у сезоні здобув колектив з Максимівки, що на Збаражчині.

Що ж до ФК «Нараїв», який перервав свою неймовірну переможну серію, що нараховувала 11(!) матчів поспіль, то команда Богдана Дзюли може здобути, як срібні нагороди, так і бронзові. Все у руках колективу «VARTIS» з Тернополя. У разі перемоги або навіть нічиєї останнього над «Файним містом», саме «VARTIS» обійде у турнірній таблиці ФК «Нараїв». Поразка ж «VARTIS» буде на користь колективу з Бережанщини.

Пропонуємо результати зіграних матчів:

14 березня (субота) / СК «Політехнік»

«Говерла» (Дубівці) – «Карпатська джерельна» (Тернопіль) – 3:8 (1:5)

Голи: Арсен Чубатий (15, 35), Роман Возьний (40) – Олексій Захарчук (1, 4), Дмитро Коротюк (6), Володимир Ланковський (9), Андрій Новачинський (14, 46), Ігор Копцюх (29), Михайло Дичко (33).

ФК «Озерна» – Збірна УБД (Тернопіль) – 3:6 (0:1)

Голи: Роман Бардокін (26, 27), Олег Хромий (33) – Віталій Тимчук (9, 25, 31, 36, 41), Віталій Колцуняк (27)

«Самець» (Підволочиськ) – «Стрипа» (Купчинці) – 5:3 (3:1)

Голи: Віталій Солтис (4), Тарас Плисюк (17, 32, 46), Володимир Гусаковський (18) – Ярослав Сеньків (13), Роман Маркович (28), Михайло Маркович (33).

«Медобори» (Галущинці) – «Шлях» (Шляхтинці) – 5:3 (3:1)

Голи: Володимир Федун (12), Олександр Кузняк (17), Олександр Шаховал (21, 46), Сергій Недошитко (38) – Мирослав Танчик (14, 41), Іван Рудзевич (29).

ТМР (Тернопіль) – ФК «Залізці» – 3:2 (3:0)

Голи: Сергій Змієвський (7), Артур Панасюк (12), Андрій Романюк (13) – Денис Назаревич (39), Вадим Батюх (43).

«ELEKS» (Тернопіль) – «24» (Тернопіль) – 5:3 (3:0)

Голи: Олександр Рахлецький (9, 38), Микола Жук (15), Андрій Кирея (21), Василь Кушнір (24) – Іван Шварчевський (39), Іван Федчишин (45), Юрій Чайківський (46).

ФК «Максимівка» – ФК «Нараїв» – 3:0 (2:0)

Голи: Віталій Дутко (8), Олександр Ткачук (16), Максим Шекера (34).