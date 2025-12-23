Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує тернополян на благодійний концерт «Зимові історії», який відбудеться у суботу, 27 грудня, в Українському домі.

Початок о 17:00.

Концерт має благодійну мету – допомогу підрозділам, у яких служать тернополяни.

У програмі заходу – різдвяні та новорічні мелодії, колядки та популярні святкові твори.

Організатори зазначають, що музика концерту покликана створити святкову атмосферу, відволікти від щоденних труднощів і поліпшити настрій слухачів.

Вхід – вільний. Живий звук.

