Галицький камерний оркестр запрошує тернополян на концерт «Зимові історії»
Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує тернополян на благодійний концерт «Зимові історії», який відбудеться у суботу, 27 грудня, в Українському домі.
Початок о 17:00.
Концерт має благодійну мету – допомогу підрозділам, у яких служать тернополяни.
У програмі заходу – різдвяні та новорічні мелодії, колядки та популярні святкові твори.
Організатори зазначають, що музика концерту покликана створити святкову атмосферу, відволікти від щоденних труднощів і поліпшити настрій слухачів.
Вхід – вільний. Живий звук.