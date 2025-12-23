У Тернополі продовжується очищення вулиць від покинутих та занедбаних транспортних засобів, що сприяє підвищенню безпеки та комфорту мешканців міста. Працівники муніципальної інспекції проводить обстеження території громади та виявляють покинуті автомобілі, які займають паркувальні місця та створюють незручності для громадян, повідомили в ТМР.

Зокрема, були виявлені наступні покинуті транспортні засоби:

вул. Романа Купчинського, (поблизу будинку №5, частина автомобіля на території зелених насаджень) – автомобіль марки Chevrolet Aveo LS д.н.з. ВО 6219 АА;

вул. Тролейбусна (вулично-дорожня мережа поблизу будинку №7) – вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz T1, номерний знак відсутній;

З метою вирішення питання про переміщення вказаних автомобілів, просимо власників, чи користувачів даних транспортних засобів, або осіб, яким відома інформація про власників, звернутись в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, (м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8 тел. +380674473186, +380674473278 (Viber)).

У випадку, якщо до 23 січня 2026 року власників автомобілів не буде знайдено, у відповідності до вимог рішення виконавчого комітету від 26.11.2025 №1660 «Про виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території Тернопільської міської територіальної громади» дані транспортні будуть переміщені на спеціальний майданчик чи стоянку.

Для повернення авто власникам необхідно буде надати документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб, а також сплатити витрати на перевезення.

