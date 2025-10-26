З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через Резерв+ або в ЦНАП. Невдовзі ця функція буде знята з ТЦК та СП.

У застосунку Резерв+ вже можна оформити онлайн дев’ять типів відстрочок. І більшість з них за наявності інформації про підстави в державних реєстрах продовжуватимуться автоматично. Перелік буде збільшуватися – ще два типи відстрочок з’являться в застосунку найближчим часом.

До 1 листопада 2025 року документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП. Всі фахівці працюють в штатному режимі.

«Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах», – наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Подобається це: Подобається Завантаження…