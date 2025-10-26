Презентували підручник «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», підготовлений колективом авторів професорсько-викладацького складу навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ННІНОТ Західноукраїнського національного університету.

Це видання, укладене на основі апробованих та автентичних англомовних джерел, частково на матеріалах, представлених уже в навчально-методичному посібнику «Англійська мова для учасників АТО/ООС» (2021 р.), призначене для слухачів інтенсивних курсів із вивчення англійської мови як іноземної у межах реалізації національного проєкту «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей» і має на меті розвиток й удосконалення іншомовної комунікативної компетентності на рівні А2-В2 згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти у всіх видах мовленнєвої діяльності: читанні, говорінні, аудіюванні та письмі.

До кожного з 15 тематичних розділів підручника, що висвітлюють різноманітні аспекти життя учасника проєкту, запропоновано типову систему вправ і завдань репродуктивно-творчого характеру для розвитку й удосконалення навичок і вмінь англомовного усного й писемного мовлення. У той же час наявність чітких та лаконічних пояснень граматичних правил і явищ у кожному з підрозділів спільно з низкою репродуктивних вправ слугуватиме кращому їх розумінню й опануванню, а для належного оцінювання свого рівня знань розроблено тести для самоконтролю, зокрема лексичні (тематичні), лексико-граматичні та граматичні. Також ретельно підібрані додаткові матеріали (лексичні, тематичні, ілюстративні тощо) значною мірою доповнюють його змістовий фактаж та дозволяють якісніше виконувати більшість завдань, особливо креативні.

Видання, безумовно, виконує важливу соціокультурну місію, сприяючи інтеграції ветеранів у сучасне суспільство через опанування англійської мови як інструменту міжкультурної комунікації, доступу до необхідної інформації та підвищенню їхньої мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці. У поєднанні з професійною спрямованістю та психологічною чутливістю до потреб цільової аудиторії ця розробка має потенціал стати ефективним засобом не лише мовного, а й особистісного розвитку ветеранів і членів їхніх родин.

Підручник «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», підготовлений доц. О.Б Лужецькою., проф. Д.Ч. Чиком, викл. Г.І. Сікорою, викл. М.З. Хміляр, доц. Н.В. Янусь та ін., є відображенням їхнього значного науково-педагогічного досвіду у викладанні англійської мови як іноземної в Україні та за кордоном.

Висвітлена у навчальному виданні тематика знайде своє професійно-орієнтоване застосування як серед слухачів інтенсивних курсів з вивчення англійської мови, так і серед здобувачів ОС «Бакалавр» та «Магістр» закладів вищої освіти України.

Подобається це: Подобається Завантаження…