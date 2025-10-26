На території Зборівської територіальної громади віднедавна почала діяти інклюзивна футбольна секція для дітей з особливими освітніми потребами у рамках проєкту УАФ «Інклюзивні футбольні секції».

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

На жаль, в Україні проблематичною є доступність спорту для багатьох дітей з інвалідністю, також з особливими освітніми потребами. В регіонах є відчутна недостача кваліфікованих фахівців. Цим проєктом УАФ прагне змінити ставлення суспільства та допомогти дітям розкрити свій потенціал та покращити свій психоемоційний і фізичний стан через можливість займатися спортом.

Проєкт використовує можливості масового футболу як потужного інструменту для запровадження в Україні інклюзивної освіти дітей в ігровій формі занять, інтегрує дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами в дитячі колективи, навчає волонтерів для подальшої реалізації можливостей проводити регулярні заняття з цими дітьми, створює інклюзивні секції футболу та підтримує їх подальший сталий розвиток у громадах.

Після попереднього навчання у м. Київ заняття з учнями ЗОШ №1 м. Зборів проводила тренерка інклюзивних футбольних секцій та спеціаліст, який має великий досвід в роботі з інклюзивними дітьми Марія Шалай.

Діти з задоволенням, займались, хоча ці заняття давались їм не просто, однак тренерка та волонтери (допомагали дітям під час заняття), сприяли дітям долати труднощі на тренуваннях.

Завдяки УАФ секція у Зборові забезпечена дитячою футбольною формою, м’ячами та необхідним спортивним інвентарем та екіпіровкою.

– Це унікальна можливість для кожної дитини відчути себе частиною команди, розвивати фізичні та соціальні навички, а також просто отримувати задоволення від гри! Дякуємо Українській асоціації футболу, Асоціації футболу Тернопільщини та Фундації Захист прав дітей за наданий інвентар для дітей, за допомогою якого можна цікаво та з користю для дітей проводити заняття, – зазначила Марія Шалай.

Основні цілі проєкту УАФ:

поліпшити психоемоційний та фізичний стан дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами через залучення їх до фізичних активностей проєкту та соціалізацію;

змінити на краще ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами;

надати доступ до інклюзивних занять спортом;

розкрити дитячий потенціал;

об’єднати дітей і дорослих, незалежно від особливостей фізичного і психічного розвитку;

надати мотивацію в масовому футболі для всіх дітей, незалежно від здібностей, статі, соціальних проблем.

Подобається це: Подобається Завантаження…