Різдво Христове – одне з найбільших і найурочистіших християнських свят, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

Згідно з Писанням, Богородиця народила Ісуса Христа, якому була уготована доля Спасителя, під час перепису населення у Вифлеємі. Оскільки місто було переповнене і там не знайшлося вільного місця, Марія разом з Йосифом розташувалися на ночівлю у хліву, поруч з домашньою худобою. У момент народження Спасителя на небі засяяла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам, що принесли свої дари маленькому Ісусу. У пам’ять про цей світлий день християни щороку збираються на урочисті богослужіння.

Різдво в Україні – одне з найважливіших свят у році, що має багатовікові традиції, які шануються від заходу до сходу країни.

Україна має свою унікальну культуру та історію. А цикл релігійних зимових свят вважається чи не наймістичнішим з усіх.

І колядки українською звучать особливо проникливо. І поневіряння Святого сімейства мають таке типово українське забарвлення. Й Ірода так хочеться порівняти з тираном із сусідньої держави. Бо Україна вже не перший рік зустрічає Різдво Христове в умовах війни з росією.

Різдво Христове – це свято добра, миру і милосердя. Українці щиро вірять: на Різдво небо розкривається землі, і Сили Небесні виконують все задумане. А бажання у кожного з нас схожі: просимо в Господа благословити нашу рідну землю на Перемогу та мир. Молимось за наших захисників та захисниць, які боронять Батьківщину. І згадуємо в молитвах тих, чиї душі відлетіли у Вічність…

…Христос народжується у наших душах щодня. Як і зараз – Христос народився! Славімо Його!

