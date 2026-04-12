Великдень – одне з найважливіших та найдавніших християнських свят. Сьогодні згадується, як Ісус Христос воскрес після того, коли його розіп’яли на хресті, на горі Голгофі. Сталося це на третій день після смерті.

Першими, хто дізнався про воскресіння, були Марія Магдалина, Соломія та мати Якова. Жінки прийшли до гробу, щоб змастити тіло Господнє миром, але нікого не побачили. Згодом новину їм розказав ангел.

Згідно з Біблією, Ісус прийняв мученицьку смерть на хресті, спокутувавши гріхи всього людства. Після смерті він зійшов у пекло і звільнив старозаповітних мучеників, а потім воскрес.

Свято символізує перемогу життя над смертю, святості – над гріхом.

В Україні досі триває велика війна. Чимало наших співвітчизників зустрічають Великдень на чужині, у тривозі.

У Світлий день Воскресіння Господнього бажаємо нашій рідній землі Перемоги, мирного неба та повернення додому живими й здоровими захисників. Хай береже Господь наших Воїнів, нашу Україну.

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!