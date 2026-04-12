У передвеликодні дні школи та садочки знову стали осередками добра та єдності.

Учні, батьки, педагоги та працівники закладів підготували для наших військових великодні пакунки. Вони дбайливо зібрали і передали з волонтерами паски, м’ясну продукцію, каву, печиво, продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби гігієни, шкарпетки, електроінструменти та компресори, необхідні на передовій.

А дітки написали листи й виготовили обереги. Кожен такий пакунок – це частинка дому, тепло дитячих рук і щира вдячність нашим захисникам.

«Дякую закладом освіти, які долучилися до цієї доброї справи.

Хай великодні смаколики та подарунки від маленьких тернополян допоможуть відчути радість Воскресіння Христового, хоч і далеко від дому. А Господь Бог нехай оберігає наших захисників та дарує сили!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.