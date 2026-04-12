У Силах оборони розпочав роботу Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську.

Його створено у межах національного освітнього проєкту CDTO Campus з метою підготовки фахівців з IT, аналітики та управління, які пришвидшують цифровізацію підрозділів.

Цей факультет – частина нової Структури цифрової трансформації.

Впровадження цифрових рішень на практиці

Сучасна війна – це війна технологій. Оперативність впровадження і розвитку інновацій дає змогу бути на крок попереду ворога.

Тому корисні цифрові рішення мають швидко доходити до підрозділів і повноцінно там працювати. Саме це роблять фахівці Структури цифрової трансформації – впроваджують рішення на практиці і забезпечують результат тут і зараз.

«Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети», – зазначила на відкритті факультету Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Програма навчання – технологічні підходи та актуальні потреби війська

Програми факультету поєднують стратегію і практику – глобальне розуміння змін і конкретні інструменти для щоденної роботи в підрозділах. Усе базується на реальному досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни.

Викладають військові та цивільні експерти з оборонного сектору. Це дає змогу поєднати сучасні технологічні підходи з актуальними потребами війська.

Набір проходить у закритому форматі – спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Напрями навчання на Факультеті цифрової трансформації

Ключові напрями:

цифрова трансформація в секторі оборони;

робота з даними та аналітика для ухвалення рішень;

управління цифровими та технологічними проєктами;

архітектура систем та інтеграція рішень;

кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури;

лідерство та управління змінами в оборонному секторі.

Факультет реалізується Міністерство оборони України спільно з CDTO Campus – національним освітнім проєктом Міністерства цифрової трансформації України та Фонду Східна Європа.

