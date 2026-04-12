Розпочав роботу Факультет цифрової трансформації для фахівців Сил оборони
У Силах оборони розпочав роботу Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську.
Його створено у межах національного освітнього проєкту CDTO Campus з метою підготовки фахівців з IT, аналітики та управління, які пришвидшують цифровізацію підрозділів.
Цей факультет – частина нової Структури цифрової трансформації.
Впровадження цифрових рішень на практиці
Сучасна війна – це війна технологій. Оперативність впровадження і розвитку інновацій дає змогу бути на крок попереду ворога.
Тому корисні цифрові рішення мають швидко доходити до підрозділів і повноцінно там працювати. Саме це роблять фахівці Структури цифрової трансформації – впроваджують рішення на практиці і забезпечують результат тут і зараз.
«Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети», – зазначила на відкритті факультету Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Програма навчання – технологічні підходи та актуальні потреби війська
Програми факультету поєднують стратегію і практику – глобальне розуміння змін і конкретні інструменти для щоденної роботи в підрозділах. Усе базується на реальному досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни.
Викладають військові та цивільні експерти з оборонного сектору. Це дає змогу поєднати сучасні технологічні підходи з актуальними потребами війська.
Набір проходить у закритому форматі – спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.
Напрями навчання на Факультеті цифрової трансформації
Ключові напрями:
цифрова трансформація в секторі оборони;
робота з даними та аналітика для ухвалення рішень;
управління цифровими та технологічними проєктами;
архітектура систем та інтеграція рішень;
кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури;
лідерство та управління змінами в оборонному секторі.
Факультет реалізується Міністерство оборони України спільно з CDTO Campus – національним освітнім проєктом Міністерства цифрової трансформації України та Фонду Східна Європа.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.