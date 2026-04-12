Обрядові весняні ігри – гаївки – дуже давня українська традиція в Україні. Гаївки є важливим елементом народного фольклору та займають важливе місце в українській культурі. Сьогодні молодь як ніколи, відчуває потребу у відродженні та підтримці культурних молодіжних традицій, які є невід’ємним фактором в розвитку становлення сучасного молодого українця.

Тернопільська міська рада за координації Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей спільно із Молодіжною міською радою, ГО “Українська Молодь-Христові”, ТУСК “Обнова”, НСОУ-Пласт. Станиця Тернопіль, ГО “Простір Молодіжного Активізму”, ТМО “Спілка Української Молоді в Україні” та ГО “Центр Науки Тернополя” організовують “Гаївки з молоддю”.

Запрошують долучитися до яскравого та атмосферного святкування гаївок – з піснями, танцями та молодіжним настроєм.

Дрес-код: обов’язково вишиванка або будь-який вишитий одяг – разом створимо справжню атмосферу українських традицій

Локація: Козацький острів в парку Сопільче

Дата та час: 16 квітня о 16:00 год.

Не забудьте взяти гарний настрій і запросити друзів.