Листопад є одним з найкращих місяців для квашення капусти. Саме в цей період вона найсолодша й найкраще підходить для зимових запасів.

Тож у які дні найкраще сікти та квасити капусту, щоб вона не гірчила, була смачна та довго стояла?

За народними прикметами, найсмачнішою та хрумкішою капуста виходить, якщо квасити її на зростаючому місяці. Це період із 5 по 12 листопада або з 20 по 25 листопада. У ці дні Місяць сприяє процесу бродіння, а значить – страва буде ароматною, соковитою й довго зберігатиметься.

Основні правила, яких варто дотримуватись, щоб капуста вийшла хрумкою, ароматною й не зіпсувалась.

Обирайте правильну капусту. Для квашення підходять пізньостиглі сорти – щільні, важкі, з білими листками. Рання капуста надто м’яка й може швидко скиснути.

Нарізайте тонко та рівномірно. Чим тонше й однаково нашатковані листки, тим рівномірніше вони просоляться і заквасяться.

Використовуйте лише кухонну сіль без добавок. Йодована або морська сіль сповільнює процес бродіння. Краще брати звичайну кам’яну, крупного помолу.

Додавайте моркву помірно. Вона потрібна для кольору та легкого присмаку, але її надлишок може зробити капусту занадто м’якою.

Не шкодуйте зусиль при утрамбуванні. Після засолювання капусту треба добре притиснути, щоб виділити сік. Саме в ньому відбувається правильне бродіння.

Квасьте у “правильні” дні. Найкраще на зростаючому Місяці, у жіночі дні (середа, п’ятниця, субота). Так капуста виходить хрумкою. У дні повні або молодика квасити не варто.

Тримайте в теплі лише перші дні. Перші 2-3 доби посудину залишають при кімнатній температурі, а потім переносять у прохолодне місце – це зупиняє зайве скисання.

Щодня проколюйте капусту. Під час активного бродіння обов’язково випускайте газ. Проколюйте дерев’яною паличкою до дна, щоб капуста не стала гіркою.

Зберігайте у прохолоді. Ідеальна температура для зберігання готової капусти – від 0 до +4 °C.

