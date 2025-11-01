Настає час цікавих книжок, теплого пледа й осінніх прогулянок парками та скверами під шурхіт різнобарвного листя.

Кременецький ботанічний сад прекрасний у будь-яку пору року, але саме восени стає особливо яскравим і барвистим. Допоки погода ще тішить теплими сонячними днями – беріть в термос гарячу каву й збирайтеся на прогулянку одним з найкрасивіших осінніх місць Тернопільщини.





Ботанічний сад – це місце, де можна відобразити всі барви осені в одному кадрі, адже саме тут зібрані найрізноманітніші рослини. В оточенні розфарбованих у яскраві кольори дерев, чагарників та екзотичних рослин є багато цікавих куточків, на фоні яких вийдуть гарні осінні знімки.

Також на території ботанічного саду в Кременці можна знайти альтанки, лавочки, алеї, оглядові майданчики – все, щоб зробити прогулянку максимально різноманітною та цікавою.

Як зараз виглядає ботанічний сад, а точніше тільки невеличку часточку його осінньої краси, показали на сторінці у фейсбуці, де опублікували нові фото.

“Осіння краса особливо пронизлива у час війни…”, — зазначили у ботанічному саду.

