Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно кримчанина, уродженця Тернополя, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Про це плвідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Йому інкримінують державну зраду: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Слідством встановлено, що кримчанин до лютого 2014 перебував на посаді начальника одного з секторів Головного управління ДСНС України в Автономній Республіці Крим. З початком тимчасової окупації рф Автономної Республіки Крим погодився продовжити роботу у сфері цивільного захисту у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі.

Обійняв посаду «заместителя начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС росии по Республики Крым», отримавши спеціальне звання «подполковник внутренней службы». У листопаді 2016 став «начальником отдела дознания» в незаконному правоохоронному органі.

Перебуваючи на вищевказаних посадах, працював в інтересах держави-агресора на шкоду суверенітету України. Сприяв проведенню підривної діяльності проти України та подальшої окупації території АР Крим.

Його діяльність активно висвітлювалася на місцевих медіаресурсах, зокрема на ТК «Крым 24» та «Радио Крым».

Зраднику загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.