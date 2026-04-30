Ще один Захисник поповнив небесне воїнство. Богдан Вітровий із Козови захищав Україну і нас з вами з грудня 2023-го. На жаль, війна забрала здоров’я та життя Воїна. Вічна пам’ять!

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, жителя селища Козова Вітрового Богдана Васильовича, 1967 року народження.

Богдан Вітровий був призваний на військову службу 30.12.2023 року.

Сьогодні наш земляк відійшов у вічність після тривалої хвороби, перебуваючи вдома. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким. Світла пам’ять Захиснику.

Панахида за покійним відбудеться сьогодні о 21:00. Чин похорону розпочнеться завтра о 14:00», – повідомили у Козівській громаді.