У Тернополі 15-річній школярці, яка напала з ножем на однокласницю, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“У Тернопільському міськрайонному суді обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту тернопільській школярці. Дівчину підозрюють у вчиненні замаху на вбивство однокласниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Суд призначив цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет, також на неї накладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, 27 квітня 2026 року учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл очікувала однокласницю у під’їзді її будинку. Коли потерпіла наблизилася, дівчина завдала їй кілька ножових поранень.

Нападницю затримали правоохоронці. Наразі мотиви вчинку встановлюються. Одна з версій, яку перевіряє слідство, — можливий булінг з боку потерпілої.

“У разі наявності інформації щодо цього ми просимо звертатися до правоохоронних органів”, – зазначили у прокуратурі.