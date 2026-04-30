У Тернополі розглянули електронну петицію щодо запровадження обов’язкових правил (дизайн-коду) вигляду фасадів та вивісок в історичному ареалі міста.

Ініціатива, подана Володимиром Лемішкою 8 квітня 2026 року, набрала необхідну кількість голосів – 300 із 300 потрібних, тому була винесена на розгляд виконавчого комітету міської ради.

“За результатами розгляду виконком ухвалив рішення підтримати петицію щодо розробки дизайн-коду”, — повідомили в Тернопільській міській раді.

Відповідним виконавчим органам доручено забезпечити розробку дизайн-коду з метою формування комплексного підходу до візуального впорядкування міського простору.

“Очікується, що це дозволить покращити естетику міста, а також зробити середовище більш зручним і доступним для мешканців та гостей Тернополя”, – кажуть у ТМР.