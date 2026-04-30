На факультеті фінансів та обліку ЗУНУ відбувся турнір з волейболу серед студентських команд, який об’єднав молодь навколо цінностей спорту, здорового способу життя і командної взаємодії. На майданчику змагалися команди 1-4 курсів, які продемонстрували високий рівень підготовки і згуртованість.

Змагання проходили у динамічній та напруженій атмосфері, сповненій активної підтримки вболівальників і невгамовного прагнення до перемоги. Кожна команда гідно представила свій курс, продемонструвавши витривалість і справжній командний дух.

За результатами турніру І місце посіла команда другого курсу; ІІ місце – команда першого курсу; ІІІ місце – команда третього курсу.

Окрім командних здобутків, було відзначено й індивідуальні досягнення учасників: кращий гравець турніру – Максим Мудрий, кращий нападник – Артем Хмура, кращий пасуючий – Каміла Недокус; кращий блокуючий – Владислав Криворук.