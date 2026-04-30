Нова робота режисерки Марії Яремчук – 50-хвилинна стрічка “неВідомі українці. Кирило Осьмак” розповідає біографію, якої немає в підручниках історії. Попри те, що 15 липня 1944 року шанований соратниками державник і політичний діяч Кирило Осьмак був обраний Президентом Української Самостійної Соборної Держави.

Як сталося, що один з Президентів України залишився невідомим нащадкам?

Як розвивалось політичне та державотворче життя українців у сорокові роки минулого століття?

Якою була тоді українська влада? Корумпованою і крадійкуватою, чи відданою ідеї самостійності й жертовною, аж до смерті?

Як виховувалися діти, чиї батьки змушені були прийняти тягар боротьби, таборів та катівень заради України? Чим вони надихались?

Чим заплачено за нашу незалежність і чому вона так вартує, аби й нам за неї боротися?

Це лише частина питань, які піднімає документальна стрічка, і на які пропонує глядачеві разом пошукати відповіді. Втім, всі роботи Марії Яремчук спонукають до глибоких роздумів і обговорень.

Фільм – документально-історичний, глибокий і докладний. Але разом з тим – дуже особистісний і пронизливо емоційний. Адже історію батька-президента на екрані розповідає його молодша донька – пані Наталя Осьмак. І ця тяглість поколінь у кадрі – яскравий приклад ставлення свідомого нащадка до історичної спадщини роду, до відновлення, збереження та поширення сімейних історій як найвагомішої складової історії держави.

1 травня прем’єрні покази в рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” за участи режисерки фільму Марії Яремчук розпочнуться на Тернопільщині.

Як повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: “Побачити фільм “неВідомі українці. Кирило Осьмак” та зустрітися з режисеркою Марією Яремчук з 1 по 7 травня зможуть мешканці Тернопільської, Бережанської, Байковецької, Збаразької, Лановецької, Великобірківської та Великогаївської громад. Таке охоплення стало можливим завдяки довголітній співпраці Тернопільської кінокомісії з установами та громадськими організаціями в рамках кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” та підтримці тернопільських ЗМІ.

Цей тур Тернопільщиною відбувається завдяки участи Центральної міської бібліотеки м. Тернополя, Державного архіву Тернопільської области, Західноукраїнского національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, ГО «Українського розмовного клубу «Файно», Державним історико-архітектурним заповідником у м.Бережани, КУТОР “Ветеранський простір”, Ветеранський простір “Свої” у м. Ланівці, БК с. Шляхтинці, ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, ГО “Захист держави. Тернопіль”, Великогаївської громади, комплексу відпочинку “Форт”, ВГО “Рушійна сила”. За що їм всім щира вдячність. Також хочу відзначити, що допрем”єрні покази фільму вже відбулись у Гримайлівській та Чортківській громадах.

Вхід на всі заходи вільний. Кожен показ анонсуватиметься окремо.

Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду.

Захід відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно”.

Тернополяни мають змогу переглянути фільм та зустрітися з режисеркою 1 травня в приміщенні Центральної міської бібліотеки (вул. Руська, 31) о 10-й годині.

Також 1 травня о 12.30 відбудеться показ фільму в Державному архіві Тернопільської області (вул. Карпенка, 2).

4 травня о 15.00 тернополян чекають в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини (вул. Медова, 5).

Вхід на всі заходи вільний.