У Львові завершився третій тур Чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Вищої ліги. 12-13 грудня відбулися напружені та видовищні матчі, у яких команда «ЗУНУ-Енерго» з Тернополя зустрілася з суперницями з команди «ДЮСШ-4» міста Кривий Ріг.

Обидва ігрові дні стали справжнім випробуванням майстерності, витримки та командного духу, яке тернопільські спортсменки пройшли з честю.

У першому матчі, що відбувся 12 грудня, гандболістки «ЗУНУ-Енерго» здобули впевнену перемогу з рахунком 52:28, одразу задавши високий темп усьому туру.

Наступного дня, 13 грудня, боротьба була значно рівнішою та напруженішою, однак і цього разу команда «ЗУНУ-Енерго» змогла довести свою перевагу, завершивши поєдинок з рахунком 31:29 на свою користь.

Ці результати яскраво засвідчили високий рівень підготовки команди, згуртованість колективу та вміння боротися до фінального свистка.

Вітаємо команду «ЗУНУ-Енерго» з двома важливими перемогами, які стали результатом наполегливої щоденної праці, професійного підходу тренерського штабу та повної відданості спортсменок обраній справі.

