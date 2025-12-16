На Кременеччині в результаті отруєння чадним газом загинули пенсіонери. Нещастя трапилося 15 грудня.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Близько 11:00 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від жительки села Білокриниця. Жінка повідомила, що у будинку виявила сусідів, які не подають ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції та бригада швидкої. Медики констатували смерть чоловіків.

Потерпілі – рідні брати 1952 та 1953 років народження. У ході огляду тіл експерт слідів насильницької смерті не виявив.

Попередня причина нещастя – отруєння чадним газом під час варіння картоплі.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 п. 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Поліцейські закликають громадян бути обережними під час користування газовими приладами та опалювальними системами.

Не залишайте без нагляду ввімкнені плити чи печі, стежте за справністю вентиляції та димоходів, регулярно провітрюйте приміщення. Чадний газ не має запаху й кольору, але навіть кілька хвилин його дії можуть коштувати життя.

Подобається це: Подобається Завантаження…