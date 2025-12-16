У Тернополі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті третьокласника однієї зі шкіл міста.

Про це повідомили у поліції Тереопільщини.

Публікація зі співчуттями з’явилася 15 грудня на сторінці навчального закладу. Мова йшла про раптову смерть дитини в одній з лікарень Тернополя. Проте медики жодної інформації на спецлінію поліції не надавали.

Даний факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують обставини, які призвели до смерті хлопчика. Триває перевірка.

