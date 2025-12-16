Шахрайство на ялинках: житель Тернопільщини втратив понад 6 тисяч гривень
Поліцейські Тернопільщини в період підготовки до рідвяно-новорічних свят застерігають громадян бути обачними під час купівлі товарів у соціальних мережах та месенджерах.
Про це повідомляє поліція Тернопільщини.
До правоохоронців надійшло звернення від жителя однієї з громад Тернопільщини, 2001 р.н., який постраждав від шахрайства.
Зі слів заявника, він у мобільному додатку знайшов оголошення про продаж новорічної ялинки.
Під час листування з невідомою особою чоловік вирішив здійснити передоплату.
Довірившись продавцю, він добровільно перерахував 6 398 гривень зі своєї банківської картки на вказаний рахунок.
Після отримання коштів зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар так і не був доставлений. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся до поліції.
За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та розшукують зловмисника.
Поліція закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки:
- не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;
- надавайте перевагу післяплаті або перевіреним продавцям;
- остерігайтеся занадто вигідних пропозицій;
- перевіряйте профілі продавців та відгуки про них;
- у разі підозрілих ситуацій одразу звертайтеся до поліції.