Поліцейські Тернопільщини в період підготовки до рідвяно-новорічних свят застерігають громадян бути обачними під час купівлі товарів у соціальних мережах та месенджерах.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

До правоохоронців надійшло звернення від жителя однієї з громад Тернопільщини, 2001 р.н., який постраждав від шахрайства.

Зі слів заявника, він у мобільному додатку знайшов оголошення про продаж новорічної ялинки.

Під час листування з невідомою особою чоловік вирішив здійснити передоплату.

Довірившись продавцю, він добровільно перерахував 6 398 гривень зі своєї банківської картки на вказаний рахунок.

Після отримання коштів зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар так і не був доставлений. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся до поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та розшукують зловмисника.

Поліція закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки:

не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;

надавайте перевагу післяплаті або перевіреним продавцям;

остерігайтеся занадто вигідних пропозицій;

перевіряйте профілі продавців та відгуки про них;

у разі підозрілих ситуацій одразу звертайтеся до поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…