Один із кращих бойових підрозділів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – батальйон безпілотних систем «Sons of Khors» – запрошує мотивованих і ефективних бійців.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Термін служби складатиме 24 місяці.

Важлива примітка: напрям БПЛА охоплює й наземні роботизовані комплекси.

Як і в основній програмі, добровольці отримуватимуть до 2 000 000 грн на рік: виплата 1 000 000 грн у три етапи, додатково до 120 000 грн/місяць та доплати за бойові завдання.

Після завершення служби захисники отримають додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%, а також право відстрочки на 12 місяців.

«Телефонуй за номером +380 50 665 6700, щоб дізнатися більше про можливості служби.

Приєднуйся до підрозділу, що має реальний бойовий досвід», – пише Тернопільський обласний ТЦК СП.

