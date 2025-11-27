83 роки тому, в далекому 1942 році, страшна доля спіткала 60 українців, в’язнів Чортківської тюрми.

Гітлерівці їх розстріляли у полі між Чортковом та Ягільницею. Більшість із убитих фашистами були мешканцями Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини. В основному – це селяни, інтелігенція, молодь та священик Павло Витвицький, який був парохом в селі Жаб’є на Верховині. Усі вони були молоді та сильні духом, стали жертвами німецько – фашистського терору. Ця подія отримала назву «Ягільницька трагедія».

Передувало цьому те, що 14 жовтня 1942 року німці-нацисти перевезли 20 українців, звинувачених у приналежності до ОУН, із тюрми в м. Коломиї до тюрми в Чорткові, а 27 листопада 52 в’язні (серед них – хворі на тиф з інфекційної лікарні) розстріляли на полі поблизу Ягільниці. Формальний привід для арешту й розправи – убивство у Львові одного з керівників гестапо.

Довший час точне місце поховання не було відоме. Але після декількох років пошуку на початку жовтня 2017 року таки віднайшли місце розстрілу. Допомогли цьому… лиси, які вирили нору й витягнули назовні фрагменти кісток людей.

Розкопки розпочали працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» 3 жовтня, а вже наступного дня приступили до ексгумації тіл, які перепоховано у братській могилі жертв нацизму та сталінізму.

Нам необхідно робити висновки, дивлячись на наше минуле, вивчаючи його і пам’ятати. Бо без нього ми не будемо мати майбутнього. Ми повинні осмислювати нашу відповідальність перед майбутнім нашої держави, – наголосили у Чортківській РВА.

