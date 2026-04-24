На Тернопільщині працює крафтове ветеранське підприємство, засноване ветераном війни Віталієм Шепелем.

Понад рік тому, після демобілізації з лав Збройних Сил України, він вирішив спробувати себе у переробній галузі.

«Я пообіцяв побратимам, що підготую їм бізнес. Ми подивилися, що ніша переробки досить вільна, почали вивчати цей напрямок і найбільше нам сподобалася технологія сублімації», – розповів Віталій.

Ця інноваційна технологія дозволяє сушити продукти у вакуумі при наднизьких температурах, повністю зберігаючи їхні вітаміни, колір та аромат.

Сьогодні Віталій впевнено масштабує справу, перетворивши її на технологічне виробництво з повним циклом. Завдяки грантовим коштам у розмірі 20 тисяч євро він придбав професійне обладнання: від овочерізки до систем шокової заморозки, що охолоджують продукт до -40 градусів за лічені хвилини.

Підприємець не зупинився на звичайному сушінні й разом із нутриціологом розробив унікальну лінійку сублімованих батончиків. Наразі в асортименті вже шість смаків, а ще чотири – проходять фінальні тестування.

Окремим напрямом є сублімація трав. Їх використовують як складник для вітамінно-протеїнових коктейлів, а також капсулюють і передають на фронт захисникам та захисницям, які потребують підтримки здоров’я.

Віталію вдалося вивести продукт на ринки Тернополя та Києва, створити робоче місце та запланувати розширення бізнесу.

Розвиток таких ініціатив – це не лише посилення економіки, а й передусім можливість для наших воїнів знайти справу до душі та успішно реалізувати себе у цивільному житті.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.