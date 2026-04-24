У Кременці відбулося урочисте вручення державних відзнак жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Ця нагорода є символом високого визнання материнської самовідданості та зразкового виховання дітей.

Почесні нагрудні знаки та посвідчення вручив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Він подякував жінкам за їхню невтомну працю, виховання патріотів та вагомий внесок у зміцнення української родини.

«Материнство – це не лише велика радість, а й величезна відповідальність і щоденна праця, яка часто залишається непомітною, але є фундаментом нашого суспільства. Виховати п’ятьох і більше дітей у любові до своєї країни – це справжній виклик і подвиг.

Від імені Президента України та всієї Тернопільщини висловлюю вам глибоку вдячність. Бажаю, щоб якнайшвидше настав мир, наші захисники повернулися додому, а ви мали змогу бачити своїх дітей щасливими у вільній та квітучій державі», – зазначив Тарас Пастух.

За особистий внесок у виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку та формування високих духовних і моральних якостей почесним званням було удостоєно 21 матір-героїню.

Підтримка багатодітних родин та шана до материнства залишаються одними з важливих напрямів соціальної політики держави.