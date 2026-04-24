У Західноукраїнському національному університеті відбулося урочисте відкриття ІІ етапу фізкультурно-оздоровчих змагань «Пліч-о-пліч Всеукраїнські студентські ліги» з волейболу серед юнаків. Захід проходив у межах всеукраїнського спортивного проєкту, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, під гаслом «Разом переможемо».

Ведучі привітали учасників і гостей, наголосивши на особливій важливості проведення таких змагань у непростий для України час. Присутні мали нагоду долучитися до виконання Державного Гімну України, а також вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, зокрема студентів і випускників закладів вищої освіти, які загинули, захищаючи державу.

У заході взяли участь почесні гості та організатори, серед яких заступник Міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк, віцепрезидент студентської спортивної спілки України Андрій Крисоватий, представники обласних спортивних структур, а також викладачі та працівники кафедри фізичної реабілітації і спорту. Під час урочистого відкриття прозвучали вітальні слова від запрошених гостей.

Окрасою події став виступ команди з черліденгу Західноукраїнського національного університету, яка представлятиме Тернопільщину на ІІІ міжобласному етапі проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські студентські ліги». Також відбулося вручення медалей команді з черліденгу.

У фінальних змаганнях з волейболу серед студентів взяли участь команди Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ЗУНУ, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Західноукраїнського національного університету, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського.

Змагання стали ще одним підтвердженням того, що українська молодь, попри всі виклики сьогодення, залишається згуртованою, сильною та вмотивованою до нових досягнень. Спортивний дух, командна єдність і незламна віра в перемогу України стали головними символами цього дня.