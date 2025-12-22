Два тижні в актовій залі Західноукраїнського національного університету за підтримки ректора Оксани Десятнюк проходила різдвяна вистава-мюзикл «Країна мрій» – новий художній проєкт колективу відділу творчої самореалізації та виховання (начальник Світлана Сорочинська).

Університетська сцена перетворилася на казковий світ, у якому звучали щирі дитячі мрії, а дорослі знову вчилися вірити.

Виставу переглянули кілька тисяч глядачів: родини працівників університету, ВПО, діти військовослужбовців і загиблих захисників України, учні шкіл Тернополя та району, пластуни, вихованці інтернатів, спеціальних закладів і реабілітаційних центрів. У залі панувала атмосфера справжнього родинного тепла – з усмішками, щирими оплесками та зворушеними очима.

«Країна мрій» – це не лише музична вистава, а глибока художня розповідь про те, як досягнути своєї мрії, долаючи сумніви й страх.

У мюзиклі взяли участь учасники театру пісні «Для тебе», студії «TNG dc», студентського хору «WUNU Voice» та театральної студії «Весна». Саме ця творча синергія художніх колективів, поколінь і досвіду зробила «Країну мрій» близькою кожному, незалежно від віку. Глядачі не приховували емоцій, позитивних вражень, радості й внутрішнього тепла.

Автор сценарію та режисер вистави Алла Гуменюк-Бінцаровська зазначила: «Для мене «Країна мрій» – це особливий сценічний проєкт. Уся наша творча команда дуже хотіла, щоб кожен глядач у залі відчув: його мрія важлива, до неї треба іти. Коли бачиш щасливі очі дітей, щирі усмішки батьків і теплі сльози вдячності, розумієш, що всі безсонні ночі, репетиції й хвилювання були недаремними. «Країна мрій» – це про добрі емоції, які лікують, про світло, яке не згасає, і про мирну Україну, що живе в кожному з нас».

У час, коли Україна проходить складні випробування, такі музичні вистави набувають особливого значення. Вони нагадують, заради чого ми тримаємося, працюємо й боремося. Мрія про мирну Україну живе в серці кожної дитини, кожної родини.

Під час показу вистав було зібрано благодійні кошти на підтримку Збройних Сил України – як ще один тихий, але важливий внесок у нашу спільну Перемогу.

Учасники театралізованого дійства отримали солодкі подарунки від профспілкової організації працівників ЗУНУ (голова Руслан Бруханський).

Подобається це: Подобається Завантаження…