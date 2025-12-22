Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 401,8 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 4092 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ зменшилась на 0,05% (4092 випадки проти 4094).

Кількість дітей серед хворих склала 59,2% (2422 осіб), школярів – 62,8% (1522) від усіх захворілих дітей. Спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 1,2%, школярів – на 1,2%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 145 осіб, із них 78 дітей (53,8%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 9,8% (госпіталізовано 145 проти 132).

За тиждень зареєстровано 11 випадків захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше за попередній тиждень на 57,1% (11 випадків проти 7).

