У Тернополі підбили підсумки першого обласного конкурсу бандурного мистецтва серед учнів мистецьких шкіл «Різдво з бандурою». Захід відбувся за ініціативи Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького спільно з управлінням культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Метою конкурсу стала підтримка юних виконавців-бандуристів, розвиток їхньої творчої майстерності та збереження українських народних традицій. Особливу увагу приділили виконанню колядок і щедрівок – творів зимового календарно-обрядового циклу, що є важливою складовою національної культурної спадщини, повідомили в ТМР.

У конкурсі взяли участь учні мистецьких шкіл з Тернополя, Гусятина, Борщева, Кременця, Вишнівця, Почаєва, Скалата.

Конкурсні виступи оцінювали у кількох вікових категоріях та номінаціях. Серед переможців – учні мистецьких шкіл Тернополя.

«Молодша категорія»

ІІІ місце – Кирило Кирич, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка — Людмила Нестайко).

«Середня категорія»

ІІ місце – Тамара Дудар, Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського

(викладачка – Ніна Кміть);

ІІІ місце – Софія Присташ, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Марія Маличок);

ІІІ місце – Святослав Шарабура, Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського (викладачка – Марія Кормило).

«Старша категорія»

І місце – Ірина Ніколаєва, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Неоніла Іваноньків);

ІІ місце – Вероніка Чубара, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Марія Маличок);

ІІІ місце – Олеся Королюк, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Ольга Гойсак);

ІІІ місце – Злата Шевчук, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Людмила Нестайко).

«Ансамблі»

ІІ місце – тріо бандуристок «Світанок», Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети (викладачка – Оксана Гавришко);

ІІІ місце – дует у складі Соломії Вербіцької та Анастасії Рудюк, Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького (викладачка – Людмила Нестайко).

