Знову сумна звістка надійшла до Тернополя. Війна обірвала життя Сергія Пазінського. Захисника вважали зниклим безвісти з листопада цього року. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу, наш земляк Пазінський Сергій Володимирович.

Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2025 року. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

