Кафедра маркетингу Західноукраїнського національного університету високо цінує приклади соціально відповідального бізнесу, що сприяють розвитку сучасної маркетингової освіти та формуванню практичних навичок у студентів.

Компанія VivaScent систематично та на безоплатній основі надає лабораторії нейромаркетингу і реклами ЗУНУ цінні навчально-практичні матеріали, які використовуються під час вивчення теми аромамаркетингу студентами спеціальності «Маркетинг» у межах дисципліни «Нейромаркетинг». Зокрема, компанія передала зручні флакони-ролери з гіпоалергенними аромарідинами, що дозволяють студентам досліджувати вплив запахів на емоційний стан і поведінку споживачів. Навчальну колекцію лабораторії поповнили аромати печива, хліба, нового автомобіля, шкіри Royal, коноплі, огірка, білого дерева, сосни, Різдва, а також запахи «Сутінки»; «Сейшельські острови»; «Синій талісман»; «Солодка кориця»; Chanel Allure; Armani Acqua; Hermès; Tobacco Vanille.

Варто зазначити, що аромат «конопля» є виключно аромакомпозицією та не містить жодних заборонених чи психоактивних речовин. Усі ефірні олії, надані компанією VivaScent, є сертифікованими та безпечними у використанні.

На сьогодні у лабораторії нейромаркетингу і реклами ЗУНУ налічується понад 100 різних гіпоалергенних аромарідин та ефірних олій, які використовуються студентами-маркетологами під час практичних занять. Зокрема, здобувачі освіти застосовують їх при складанні аромакапсул для різних сфер бізнесу (ритейлу, HoReCa, сервісних просторів, брендингу тощо), що дозволяє поєднувати теоретичні знання з реальними маркетинговими кейсами. Крім того, з нагоди новорічних свят компанія VivaScent подарувала лабораторії ефірну олію з хвої та аромасвічку з натуральних олій, що стало приємним символом підтримки та уваги до освітнього процесу.

Кафедра маркетингу Західноукраїнського національного університету дякує компанії VivaScent за високий рівень соціальної відповідальності, підтримку освітніх ініціатив і вагомий внесок у практичну підготовку майбутніх фахівців з маркетингу.

