Ще 7 тернополян, чиї квартири були знищені після російської атаки, отримають компенсацію майна в рамках «єВідновлення».

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“Тернополяни отримають компенсації від держави за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Відповідне рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна затвердили на засіданні виконавчого комітету 22 грудня”, — розповіли у ТМР.

Компенсації здійснюватимуть в рамках державної програми «єВідновлення». Відповідно до рішення, такі компенсації будуть надані для власників 17 знищених квартир за адресою вулиця Василя Стуса, 8. Власники цих помешкань подали всі необхідні документи, які підлягають категорії «компенсація за знищені об’єкти нерухомого майна».

Загалом на державну компенсацію подалося 32 власників квартир з вулиці Василя Стуса, 8.

Нагадаємо, виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж будинку на вул. Василя Стуса, 8 у Тернополі. Мешканці цього будинку мають можливість отримати грошову компенсацію в межах державної програми «єВідновлення» для придбання нового житла.

“Закликаємо мешканців даного будинку, які ще не подали документи, звернутися за державною компенсацією”, — зазначили у міській раді.

Це можна зробити:

через застосунок «Дія»;

у ЦНАП м.Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

або у будь-якого нотаріуса.

Для додаткових консультацій працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.

Детальну інформацію про те, як правильно подати заяву на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, можна переглянути тут.

