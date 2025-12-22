Нещасний випадок трапився у селі Устя-Зелене Чортківського району.

У неділю, 21 грудня, близько 13:57 до екстрених служб надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Загоряння помітили сусіди, які й викликали рятувальників.

На місце події прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу, а зайшовши до помешкання, виявили тіло власника будинку – чоловіка 1957 року народження.

Пенсіонер мешкав у будинку сам. За словами сусідів, чоловік зловживав спиртними напоями.

За попередніми даними, причиною смерті стало удушення чадним газом під час пожежі. Ймовірно, займання виникло через необережне поводження з вогнем – куріння в приміщенні.

Обставини події з’ясовують відповідні служби. За даним фактом слідчі відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”, повідомляє поліція Тернопільської області.

