Слідчі поліції повідомили про підозру тернополянину за вимагання та отримання 5,5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Чоловік пообіцяв вирішити питання щодо зняття з розшуку за порушення військового обліку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

“28-річний житель обласного центру пообіцяв військовозобов‘язаному вирішити питання щодо зняття його з розшуку в системі «Оберіг» без проходження військово-лікарської комісії”, — повідомили в поліції.

Під час зустрічі фігурант попросив надати необхідні документи та озвучив суму вартості «послуг» – 5,5 тисяч доларів.

“Чоловік зрозумів, що вимагання грошей є протиправним, і відмовився платити, тоді зловмисник став погрожувати, що йому відомі анкетні дані й у випадку відмови чоловіка затримають та доставлять до найближчого ТЦК та СП”, — додали в поліції.

Затримали фігуранта під час отримання ним п’яти з половиною тисяч доларів хабаря. Зловмисникові оголосили підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

