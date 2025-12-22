Десять осіб отримали травми, а один із чоловіків загинув – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж трьох днів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У п’ятницю, 19 грудня, поліцейські зареєстрували 3 аварії.

Повідомлення про травмованого неповнолітнього надійшло на спецлінію Підволочиського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий близько 2 ночі, керуючи мотоциклом Tekken, не впорався з керуванням та перекинувся. Юнака з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу. У потерпілого медики констатували ще й алкогольне отруєння. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Не вибрав безпечної швидкості руху – і як результат – не впорався з керуванням та опинився у кюветі 17-річний водій автомобіля ВАЗ 21150. Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 8:00 в селі Шманьківчики, Чортківського району. До травматологічного відділення потрапив пасажир авто 2007 року народження.

О 8:20 на автодорозі Хоростків – Сухостав не розминулися транспортні засоби. За попередньою інформацією, 77-річна водійка ЗАЗ Славута, об’їжджаючи перешкоди у вигляді припаркованих автомобілів, допустила зіткнення із зустрічним автомобілем марки Opel. У результаті удару до медзакладу бригада швидкої госпіталізувала кермувальницю ЗАЗ.

З численними тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив житель міста Копичинці. Чоловік 1947 року народження травми отримав у результаті аварії, яка трапилася 20 грудня близько 19:00 на автодорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий переходив дорогу у забороненому місці та потрапив під колеса Mercedes-Benz C180, яким керував житель Хмельницького. Урятувати життя пенсіонеру медикам не вдалося.

Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні після аварії у селі Гермаківка Чортківського району. 21 грудня близько 21:00 водій BMW не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, а після цього врізався в дерево.

Ще одну ДТП зареєстрували співробітники Збаразького відділення поліції о 23:06 в селі Смиківці. Житель Дніпра, керуючи Mercedes Sprinter, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, порушив правила та допустив зіткнення з аналогічним транспортним засобом. Тілесні ушкодження отримав кермувальник-порушник, а також троє пасажирів з іншого буса.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод з’ясовують працівники поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…