Від шахрайства постраждав житель Тернополя 1955 року народження. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Тернополянин розповів, що до нього з різних мобільних номерів телефонував незнайомець і назвався працівником банківської установи.

Псевдопрацівник банку повідомив про нібито загрозу несанкціонованого списання коштів та запропонував терміново захистити заощадження.

Діючи за вказівками шахрая, потерпілий самостійно перерахував 96 000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок невідомої особи.

Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою обману, та звернувся до поліції.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину.

Поліція застерігає громадян:

справжні працівники банків ніколи не телефонують із проханням переказати кошти або повідомити реквізити картки;

не повідомляйте стороннім особам CVV-код, PIN-код, SMS-коди та реквізити картки;

у разі отримання підозрілого дзвінка негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки;

при найменших підозрах звертайтеся на спецлінію 102.

