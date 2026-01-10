У Вінтерберзі (Німеччина), напередодні старту V етапу Кубка світу з санного спорту, відбулися змагання в межах Кубка Націй.

Заїзд в чоловічих одномісних санях завешився перемогою українського спортсмена Андрія Мандзія. Наш земляк виборов золоту нагороду, показавши час 53.289 сек

Андрій Мандзій – уродженець Кременця, вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майсерності.

«Наш санкар випередив словака Йозефа Нініса, який здобув срібну нагороду, на 0.140 с. Бронзову медаль завоював американець Метью Грейнер», – повідомив Олег Любінський, керівник комунальної установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності».

«Це був впевнений заїзд… Я отримую справжнє задоволення від виступів на Кубку Націй – для нас кожен старт є надзвичайно важливим, тому ця перемога багато для мене значить», – сказав Андрій Мандзій.

Для Андрія це вже друга нагорода в межах Кубка Націй. У грудні він здобув «бронзу».

П’ятий етап Кубка світу проходить 10-11 січня у Вінтерберзі. Змагання – заключний етап олімпійської кваліфікації. За їхніми підсумками визначиться кількість перепусток для збірної України на Ігри у Мілані-Кортіні-2026.

