У Тернополі вночі перекриють деякі вулиці для розчищення від снігу — машини можуть евакуювати
У Тернополі для забезпечення роботи снігоочисної техніки у ніч з 10 на 11 січня планується тимчасове перекриття руху на окремих ділянках доріг. Це дозволить спецтехніці оперативно вивезти сніг та очистити узбіччя.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді
Перелік вулиць, де заплановано вивезення снігу з тротуарів і проїзних частин:
- вул. Руська (ділянка від шляхопроводу до ЦУМу);
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Січових Стрільців;
- бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку управління поліції);
- вул. Замкова (від вул. Руської в напрямку готелю «Тернопіль»)
- вул. Івана Франка;
- вул. Миколая Коперника;
- вул. Богдана Хмельницького;
- транспортні розв’язки вулиць (вивіз снігу з трикутників безпеки)
- вивіз снігу з пішохідних переходів на вулицях міста та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту.
“Закликаємо водіїв бути уважними, завчасно планувати маршрути та не залишати власні транспортні засоби на дорогах у нічний час на зазначених ділянках, оскільки вони підлягатимуть евакуації”, — повідомили у міській раді.