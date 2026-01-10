У Тернополі для забезпечення роботи снігоочисної техніки у ніч з 10 на 11 січня планується тимчасове перекриття руху на окремих ділянках доріг. Це дозволить спецтехніці оперативно вивезти сніг та очистити узбіччя.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді

Перелік вулиць, де заплановано вивезення снігу з тротуарів і проїзних частин:

вул. Руська (ділянка від шляхопроводу до ЦУМу);

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Січових Стрільців;

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку управління поліції);

вул. Замкова (від вул. Руської в напрямку готелю «Тернопіль»)

вул. Івана Франка;

вул. Миколая Коперника;

вул. Богдана Хмельницького;

транспортні розв’язки вулиць (вивіз снігу з трикутників безпеки)

вивіз снігу з пішохідних переходів на вулицях міста та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту.

“Закликаємо водіїв бути уважними, завчасно планувати маршрути та не залишати власні транспортні засоби на дорогах у нічний час на зазначених ділянках, оскільки вони підлягатимуть евакуації”, — повідомили у міській раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…