22 мільйони гривень допомоги для Збройних Сил України – і це лише частина великої підтримки наших захисників від колективу Микулинецької лікарні.

Депутат обласної ради, командир роти БпЛА РБпАК “Барні” мотопіхотний батальйон 10 ОГШБр “Едельвейс” Степан Барна вручив Почесну відзнаку командира роти безпілотних авіаційних комплексів та значок «Барні» РБпАК генеральному директору КНП “Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації” ТОР, заслуженому лікарю України Зіновію Ясенику.

Ця нагорода – знак вдячності за постійну підтримку Сил оборони України. Адже лікарня сьогодні є чи не єдиною медичною установою в Україні, яка активно і системно допомагає військовим.

Загальна сума переданої допомоги для українських захисників уже склала понад 22 мільйони гривень.

«Для нашого колективу підтримка військових – це не просто обов’язок, а справа честі. Ми розуміємо, що кожна допомога – це ще один крок до Перемоги», – зазначив генеральний директор лікарні Зіновій Ясеник.