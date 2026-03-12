Ще одне врятоване життя: у Тернопільській обласній клінічній лікарні пацієнт після трансплантації серця повертається додому.

Подія, яка дарує надію та підтверджує важливість розвитку трансплантології в Україні. Додому з новим серцем повернувся пацієнт кардіохірургічного відділення – пан Василь.

Його історія – це шлях довжиною у півтора року очікування, боротьби та віри в медицину і людей.

Шлях до трансплантації

Як розповів завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології обласної клінічної лікарні Володимир Мороз, пацієнт перебував на листку очікування трансплантації серця з липня 2024 року.

«До нашої лікарні звернувся у тяжкому стані з метою оперативної корекції серцевої вади. Однак під час детального дообстеження лікарі встановили, що скоротлива здатність серця пацієнта вже перебуває на критичній межі. У такій ситуації єдиним шансом на довгостроковий результат могла стати лише трансплантація серця», – сказав медик.

Пан Василь прийняв рішення довіритися команді кардіохірургів Тернопільської обласної клінічної лікарні. Упродовж наступних півтора року він перебував під постійним наглядом медиків, які контролювали його стан та підтримували у період очікування донорського органа.

Довгоочікуваний дзвінок пролунав 24 лютого 2026 року.

Спільна робота, що рятує життя

Проведення трансплантації стало можливим завдяки вияву найвищої людяності та жертовності родичів донора. Медичний колектив висловлює їм глибоку вдячність і щиру повагу за цей благородний вчинок, який подарував іншій людині шанс на життя.

За словами Володимира Мороза, важливу роль у реалізації трансплантації відіграла також злагоджена співпраця медичних установ. Операція стала можливою завдяки високому професіоналізму колег з Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, підтримці Українського центру трансплант-координації, а також сприянню адміністрації обласної клінічної лікарні.

«Саме завдяки цій спільній роботі вдалося провести складну трансплантацію та подарувати пану Василю новий етап життя зі здоровим серцем», – наголосив Володимир Мороз.

Розвиток трансплантації – запорука збереження життя

Зараз пацієнт успішно відновлюється. Його історія – ще одне підтвердження того, що трансплантація в Україні розвивається, а професійні команди лікарів щодня рятують життя навіть у надзвичайно складних умовах.

Медики щиро сподіваються, що програма трансплантації і надалі розвиватиметься, а подібні історії порятунку стануть ще частішими.

«Кожна трансплантація – це не лише складна операція, а передусім результат довіри пацієнта, самовідданості родини донора та злагодженої роботи великої команди лікарів. Ми вдячні всім, хто долучився до цього процесу. Найбільша нагорода для нас – бачити, як пацієнт повертається додому та отримує шанс на нове життя», – наголосив завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз.