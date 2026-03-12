Марта Мороз, учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, стала лауреаткою першої премії на міжнародному конкурсі «Vernissage de Printemps» («Весняний вернісаж») у Парижі.

Дівчина перемогла в номінації «Образотворче мистецтво», представивши роботу «Тінь Атласа», повідомили в ТМР.

Марта навчається у 3-му класі відділу «Художнє оздоблення текстилю». Викладачка юної мисткині – Алла Твердинюк.

Конкурс проходив у два тури, а участь у ньому взяли талановиті діти та дорослі з різних країн світу. Журі відзначило високу технічну майстерність і оригінальність роботи тернополянки, присудивши їй перше місце.

А нещодавно Мартa Мороз здобула перше місце на конкурсі «The Sound of Christmas», що проходив в Австрії.