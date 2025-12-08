Віталій Ярий із Кременця. Йому назавжди буде 21 рік. Як осягнути безодню болю та горя рідних? Молоденький Герой загинув на Сумщині. Вічна пам’ять тобі, Віталію! Легких небесних хмаринок!

«Повідомляємо вам, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 5 грудня поблизу н.п. Ободи Сумської області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, начальник рухомої ремонтної майстерні безпілотних авіаційних комплексів взводу обслуговування та ремонту безпілотних систем ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А****, сержант ЯРИЙ Віталій Андрійович, 2004 року народження.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Віталія!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Подобається це: Подобається Завантаження…