У Тернополі світлофори на найбільш завантажених перехрестях міста обладнано джерелами безперебійного живлення. 25 світлофорів продовжуватимуть працювати навіть під час вимкнень електроенергії.

«Звертаюся до вчителів та батьків: наголосіть дітям про правила переходу дороги, особливо у темний час доби. Вмикайте ліхтарики на телефоні.

Я закликаю і прошу вас, будьте обережні. Пішоходи, не вибігайте на дорогу. Водії, пригальмовуйте перед пішохідним переходом. Будьте дуже уважними одне до одного.

Бережіть себе!», – написав Сергій Надал.

