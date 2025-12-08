Упродовж робочого тижня переважатиме нестійкий характер погоди. Атмосферні фронти з північного-заходу зумовлюватимуть невеликі опади у вигляді дощу та мряки. Місцями по області осідатимуть тумани та серпанки. Тепла повітряна маса сприятиме високим температурним показникам біля поверхні землі.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

9 грудня в області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 5-7 градусів тепла.

